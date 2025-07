Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Nachmittag zu

So bewegt sich Infineon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 38,05 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 38,05 EUR. Bei 38,24 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.665.738 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,10 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,59 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 08.05.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,63 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,59 Mrd. EUR.

Am 05.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck: Sollten Anleger jetzt einsteigen?

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingefahren

Infineon-Aktie vor Kurssprung? Deutsche Bank hebt Kursziel drastisch an