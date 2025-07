Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,38 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 38,38 EUR. Bei 38,46 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 113.746 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 2,74 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,59 EUR aus.

Am 08.05.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

