Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 38,63 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 38,63 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 38,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,26 EUR. Bisher wurden heute 716.250 Infineon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 40,01 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,59 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 08.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

