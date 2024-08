Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Infineon im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 29,95 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 29,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,73 EUR aus. Bei 29,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 123.458 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Abschläge von 9,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,67 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

