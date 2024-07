Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Die Infineon-Aktie legte bis auf 35,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.929 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Infineon.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

