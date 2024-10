Infineon Aktie News: Infineon gibt am Vormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 30,27 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 30,27 EUR. Bei 30,19 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 30,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 111.441 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 29,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,57 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone