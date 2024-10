Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,42 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 30,42 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,50 EUR zu. Die Infineon-Aktie sank bis auf 30,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.364 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 22,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,01 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

