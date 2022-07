Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag billiger

Die Infineon-Aktie musste um 12.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 22,61 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 22,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.974 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 48,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 9,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 39,42 EUR angegeben.

Am 09.05.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3.298,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,15 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Infineon am 03.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2022 1,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Infineon profitiert von anhaltend hoher Nachfrage der Autohersteller

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon