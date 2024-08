Infineon Aktie News: Infineon steigt am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,47 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,47 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 30,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 394.777 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 22,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,353 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

