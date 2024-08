Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 30,41 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,41 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 30,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 30,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 746.500 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,67 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

