Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Infineon zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 31,28 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 31,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 31,31 EUR. Bei 30,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.397.207 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Am 05.08.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

