Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag fester

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 30,59 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,59 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,68 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,55 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 72.396 Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,64 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,49 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

