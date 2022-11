Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag nordwärts

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 29,49 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 29,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.248 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,74 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 42,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 36,04 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

