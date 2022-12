Infineon Aktie News: Infineon fällt am Mittag

Um 12:22 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 29,72 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 29,50 EUR. Bei 30,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.030.862 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 41,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 43,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2022 vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.007,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Nach US-Embargo: China will wohl heimische Chip-Fertigung ausbauen

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im November 2022

Infineon-Aktie gibt dennoch nach: Positive Analystenkommentare für Infineon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images