Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 34,11 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 34,11 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,15 EUR an. Bei 33,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.058.358 Infineon-Aktien.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,78 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 18,49 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 39,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Infineon ebenfalls 0,57 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

