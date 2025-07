Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,86 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 37,86 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.038.723 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Gewinne von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 38,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,59 EUR.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck: Sollten Anleger jetzt einsteigen?

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingefahren

Infineon-Aktie vor Kurssprung? Deutsche Bank hebt Kursziel drastisch an