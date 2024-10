Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 31,00 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 31,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 292.145 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 12,66 Prozent sinken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,31 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

