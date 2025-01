Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,21 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,21 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.331.930 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 38,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,45 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,348 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,22 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,92 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 10.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

