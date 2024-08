Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 32,29 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 32,29 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,55 EUR aus. Bei 31,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.465.970 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 41,67 EUR.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

