Aktienkurs aktuell

Infineon Aktie News: Infineon macht am Nachmittag Boden gut

24.03.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 34,43 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 34,43 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.528.136 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,372 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,81 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026. Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,57 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus

