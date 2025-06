Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Dienstagvormittag ins Plus

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 35,87 EUR. Bei 36,20 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 344.908 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,50 EUR.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,63 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Infineon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

