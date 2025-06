Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,12 EUR ab.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 34,12 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,91 EUR. Bei 34,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.362 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,58 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 32,08 Prozent sinken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,348 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,50 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 08.05.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren. Am 11.08.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie legt zu: Hoffnungsschimmer im Automobilsektor

Infineon-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse

Aktien von Infineon, SAP, Nemetschek & Co unter Druck: Unsicherheiten belasten Techwerte