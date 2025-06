Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit Aufschlag

Infineon im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 34,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 34,74 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 742.251 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit Abgaben von 33,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 08.05.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien von Infineon, SAP, Nemetschek & Co unter Druck: Unsicherheiten belasten Techwerte

Bernstein stuft Infineon auf "Outperform" - Aktie dennoch im Minus

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor einem Jahr verloren