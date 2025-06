Infineon Aktie News: Infineon fällt am Donnerstagmittag

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 34,06 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 33,62 EUR. Mit einem Wert von 33,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 728.646 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 15,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 46,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 11.08.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

