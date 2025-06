Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittwochvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 34,73 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,73 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 34,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,85 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 101.690 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. 13,55 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 33,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je Infineon-Aktie.

