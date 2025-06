Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit Verlusten

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 34,87 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 34,87 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 34,78 EUR. Bei 35,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 693.383 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 33,54 Prozent sinken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,348 EUR je Infineon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,06 EUR an.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,39 EUR je Aktie.

