Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 35,20 EUR nach.

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 35,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.849 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 10,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,06 EUR.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,63 Mrd. EUR umsetzen können.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor einem Jahr verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren