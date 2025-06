Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,52 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,52 EUR zu. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 34,85 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.709.229 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 12,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je Aktie aus.

