Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 30,98 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 30,98 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 31,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.060.640 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 27,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,351 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,31 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Am 12.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

