Infineon Aktie News: Infineon fällt am Freitagnachmittag

Die Infineon-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 31,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 31,58 EUR. Bei 31,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.297.836 Stück gehandelt.

Am 07.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 26,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 52,84 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,78 Prozent auf 4.143,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,12 EUR je Aktie belaufen.

