Infineon Aktie News: Infineon macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 30,88 EUR zu.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 30,88 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,16 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.805.430 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Mit Abgaben von 12,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

