Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 32,09 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 32,09 EUR nach. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 31,87 EUR. Bei 32,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.880 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 22,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 15,64 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

