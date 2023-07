Erfolgreicher Wall Street-Bulle: Darum könnte dieses Jahr noch ein S&P 500-Rekord möglich sein

Inflation im Fokus

Der S&P 500 hat in diesem Jahr bereits deutlich zugelegt. Sollte der bekannte Wall Street-Bulle Tom Lee recht behalten, dann wird sich die Rally am US-Aktienmarkt noch weiter fortsetzen und der Index könnte bis zum Jahresende auf ein neues Rekordhoch klettern.

Werte in diesem Artikel

• Tom Lee erwartet S&P 500-Rekord

• Fed dürfte im Kampf gegen die Inflation siegen

• Produktivitätsboom dank KI

Seit Jahresbeginn hat der S&P 500-Index, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, um 17,46 Prozent zugelegt (Stand: 13.07.2023). Tom Lee, der als einer der wenigen die diesjährige Erholung am Aktienmarkt kommen sah, ist optimistisch, dass sich diese gute Entwicklung auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

S&P 500-Rekord möglich

Wie "Business Insider" unter Berufung auf eine Notiz von Lee berichtet, hat der Mitbegründer der Investmentberatungsgesellschaft Fundstrat Global Advisors sein Kursziel für den S&P 500 angehoben. War er ursprünglich bereits von einem Anstieg bis auf 4.750 Punkte ausgegangen, so hält es der erfahrene Analyst inzwischen sogar für möglich, dass der Index bis Ende 2023 auf ein neues Rekordhoch von 4.825 Zählern klettert.

Damit sei Lee in diesem Jahr der mit Abstand optimistischste Marktstratege. Zum Vergleich: Laut Daten von Bloomberg liegt das durchschnittliche S&P 500-Kursziel zum Jahresende lediglich bei 4.091 Einheiten. Die zweithöchste Prognose nach der von Lee stammt von Brian Belski von BMO, der einen Anstieg auf 4.550 Zähler für möglich hält.

Rückläufige Inflation erwartet

Lees Optimismus fußt auf mehreren Argumenten. Zum einen ist er überzeugt, dass die US-Fed ihren Kampf gegen die Inflation gewinnen und damit mehr Spielraum für ihre geldpolitischen Entscheidungen erhalten wird. Wenn die Konsensprognosen an der Wall Street entsprechend dieser Ansicht eher taubenhaft werden, könnten die Aktienkurse steigen, weil die Investoren ihren Bargeldbestand von 5,5 Billionen US-Dollar wieder in Aktien umschichten, so der Experte.

Um die historisch hohe Inflation zu bekämpfen, hat die Federal Reserve seit März 2022 ihren Leitzins von nahe Null auf inzwischen eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent angehoben. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge ist die Inflation seit dem Höchststand im Sommer 2022 deutlich gesunken. Vor diesem Hintergrund rechnet Lee damit, dass die Kerninflation bis Ende des Jahres auf etwa 3 Prozent zurückgehen wird. Im Juni waren die Kernverbraucherpreise noch um 4,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

Aktienbewertungen nicht überzogen

Auch ein Blick auf die Bewertungen stimmt Lee optimistisch. So wies er darauf hin, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 ohne die Mega-Cap- Technologieriesen zu Jahresbeginn bei 15,7 lag und jetzt bei 16,4 steht, was "kaum" höher sei. "Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg des KGV, weil Unternehmen als widerstandsfähig angesehen werden und wir uns am Beginn eines neuen EPS-Zyklus befinden", sagte der Wall Street-Bulle.

Künstliche Intelligenz als Triebkraft

Rückenwind für die Unternehmensergebnisse sowie den Aktienmarkt verspricht sich Tom Lee zudem vom derzeitigen Hype-Thema künstliche Intelligenz (KI). "KI könnte der Beginn eines Supercycles sein", erklärte der Analyst, vergleichbar mit dem Aufkommen des PCs in den 1980er Jahren, des Internets in den 1990er Jahren und des Cloud Computing in den 2010er Jahren. Denn wie Lee ausführte, könnte die KI einen Produktivitätsboom auslösen und zudem auch das Inflationsproblem lösen.

Redaktion finanzen.net