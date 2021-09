DAX letztlich mit herben Abgaben - über 300 Punkte futsch

Der DAX stieg bereit mit roten Vorzeichen in den Handel ein und baute diese stetig aus. Am Nachmittag kam jedoch mit der Eröffnung der US-Börsen noch weiterer Verkaufsdruck auf. In der Spitze ging es auf 15.232,97 Punkte nach unten. Zum Handelsende stand noch ein Verlust von 2,09 Prozent auf 15.248,56 Zähler an der Tafel.

Nach moderaten Gewinnen zu Wochenbeginn nach der Bundestagswahl war der deutsche Aktienmarkt am Dienstag unter Druck geraten. Ein Cocktail aus Inflationsangst, drohender geldpolitischer Straffungen und einer ausgeprägten Schwäche im Technologiesektor lastete erheblich auf den Kursen.

Obwohl die Währungshüter die steigende Inflation als vorübergehendes Phänomen betrachten, nimmt aus Sicht von Michael Hewson von CMC Markets doch ihre Besorgnis zu. So habe Fed-Chef Powell in einer vorab vorbereiteten Bemerkung für einen Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats mögliche Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen, sollte der Preisauftrieb nachhaltiger sein als gedacht. Auch der starke Renditeanstieg an den Anleihemärkten deutet derzeit laut Beobachtern darauf hin, dass der Markt sich auf eine Zinsanhebung einstellt.

