Stabile Erträge in unsicheren Zeiten: Diese zwei Dividendenaktien empfiehlt BlackRock

Inflationsdruck

Im Hinblick auf das nach wie vor schwierige Marktumfeld setzt BlackRock auf zwei Dividendenaktien. Welche dies sind und was die Analysten der Wall Street von den Papieren halten.

BlackRock setzt auf Dividendenaktien

In einem aktuellen Bericht zieht TipRanks eine Bilanz zu der aktuellen Marktlandschaft. Dabei stellt sich außerdem die Frage, wie widerstandsfähig Aktien überhaupt sind. Hierfür ist zunächst einmal zu beachten, dass die Inflation zwar weiter zurückgehe, sich jedoch weiterhin über dem Ziel von zwei Prozent befindet. Im Zusammenhang mit dem Inflationsdruck, der noch weiter lastet, stagnierten die Gewinne im zweiten Quartal schließlich etwas. Dennoch schafften es die meisten Unternehmen, die bereits niedrig hängende Messlatte zu übertreffen. Wei Li, Global Chief Investment Strategist bei BlackRock, erklärte in einer kürzlich erschienenen Notiz die Auswirkungen auf die Anleger, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Gewinnspannen liegt.

"Die Gewinne in den USA stagnieren. Die Markterwartungen eines Anstiegs der Gewinnspannen im nächsten Jahr sehen rosig aus, da der Arbeitskräftemangel die Löhne weiter unter Druck setzt... Wir sehen die Inflation auf einer Achterbahn, da der Arbeitsschock das Ausgabenungleichgewicht ablöst. Wenn die Unternehmen versuchen, ihre Margen gegen diesen Lohndruck in einer stagnierenden Wirtschaft abzusichern, könnte dies zu einem Inflationsdruck beitragen und möglicherweise zu noch höheren Leitzinsen der Zentralbanken führen", so Li laut TipRanks.

Mit diesen Aussichten setzt BlackRock derzeit auf Dividendenaktien. TipRanks untersuchte die beiden Titel, um herauszufinden, was die Analysten an der Wall Street dazu sagen und ob diese Aktien eine überzeugende Investition sind.

NYSE-Titel DHT Holdings-Aktie

Bei dem ersten Titel handelt es sich um DHT, eine Holdinggesellschaft, die im globalen Seetransportsektor tätig ist. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine unabhängige Rohöltankergesellschaft mit einer modernen Flotte von 24 Rohöltankern, den größten Öltankern, die derzeit auf den Handelsrouten verkehren.

Im letzten Berichtsquartal konnte DHT mit soliden Beträgen punkten. So nahm die Holdinggesellschaft in der Schifffahrt 152 Millionen US-Dollar ein, gegenüber 99,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn hat sich derweil mit 112,9 Millionen US-Dollar gegenüber den 54,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal sogar mehr als verdoppelt. Das Non-GAAP EPS von DHT lag im vergangenen Quartal bei 35 Cent und damit im Rahmen der Erwartungen.

Die nächste Dividendenausschüttung von 0,35 US-Dollar pro Aktie findet am 30. August statt, was einen Jahresertrag von 1,40 US-Dollar pro Aktie und eine beeindruckende Rendite von 14,5 Prozent ergibt, so TipRanks.

BlackRock griff bei den DHT-Aktien fleißig zu und erwarb im vergangenen Quartal ganze 1.731.800 Aktien. Damit hält der Investment- und Vermögensverwalter nun insgesamt 9.579.402 Aktien des Schifffahrtsunternehmens mit einem Wert von über 91 Millionen US-Dollar.

Doch nicht nur von BlackRock, sondern auch von den Analysten findet die Aktie des Unternehmens Zuspruch, wie TipRanks berichtet. Der Top-Analysten Jonathan Chappell von Evercore schreibt zum Beispiel: "Die Anhebung im dritten Quartal ist die einzige Änderung der EPS- oder Dividendenschätzung bis 2024, da DHT die Kosten weiterhin auf einem überschaubaren Niveau hält und unser Ausblick für die Rohöltankermärkte gegenüber unserer optimistischen Sicht für die nächsten sechs Monate unverändert bleibt... Ein saisonaler Anstieg der VLCC-Raten zu Beginn der Wintersaison sollte als Katalysator für die Aktie wirken." Daher bewertet Chappell die Aktie mit dem Rating "Outperform" und legt ein Kursziel von 13 US-Dollar fest.

Insgesamt legten vier Analysten eine Bewertung für DHT vor, wobei sich alle darin einig sind, die Aktie mit "zu kaufen" zu bewerten. Das Konsensrating ergibt hierbei ein "Strong Buy". Das durchschnittliche Kursziel für die DHT-Papiere liegt bei 13,43 US-Dollar.

NASDAQ-Wert NewtekOne-Aktie

Bei der zweiten Aktie handelt es sich um die Papiere des Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen NewtekOne. Das Unternehmen hat sich auf Partnerschaften mit der Geschäftswelt spezialisiert und bietet eine Reihe von Finanzlösungen an, die auf Unternehmen jeder Größe zugeschnitten sind - von kleinen Betrieben bis hin zu Großunternehmen. Erst im Januar 2023 übernahm das Unternehmen außerdem National Bank of New York City und wurde im Rahmen dieser Akquisition zu einer Bankholdinggesellschaft.

Der Umsatz von NewtekOne hat in Q2 die Erwartungen zwar mit 52,1 Millionen US-Dollar um 1,1 Millionen US-Dollar verfehlt, jedoch bedeutet dies im Jahresvergleich immerhin eine Steigerung von mehr als 170 Prozent. Das Non-GAAP EPS lag mit 0,26 US-Dollar jedoch 9 Cent über den Schätzungen.

Die letzte Dividendenausschüttung fand am 21. Juli 2023 statt. Hierbei zahlte das Unternehmen 18 Cent pro Stammaktie. Dabei ergibt sich ein jährlicher Gewinn von 72 Cent pro Stammaktie und eine Rendite von 4 Prozent. Auch hier schienen BlackRock die Aussichten zu gefallen und der Investment- und Vermögensverwalter kaufte im Laufe des Quartals 1.631.088 Anteilsscheine des Unternehmens mit einem Wert von rund 29 Millionen US-Dollar.

Und auch der Top-Analyst Bryce Rowe von B. Riley hat die Aktie im Visier. Vor allem von der Übernahme der National Bank of New York City zeigte er sich angetan: "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass NEWT sich in den Anfängen des Übergangs von einem BDC zu einer Bank/Finanzholding befindet, der mit dem Abschluss der Übernahme der National Bank of New York City Anfang Januar begann. Das zweite Quartal 23 war das erste vollständige Quartal als Finanzholding und zeigte, warum der Übergang von einem BDC zu einer Finanzholding für NEWT sinnvoll ist", zitiert ihn TipRanks. Für die Zukunft des Unternehmens fügt Rowe außerdem hinzu: "Wir glauben, dass die Bewertung von NEWT das Potenzial hat, sich aufgrund der vermögensleichten Natur seines Betriebsmodells, das voraussichtlich eine Rendite von über 3,0 Prozent generieren wird, höher zu entwickeln - im Vergleich zu einem geschätzten Durchschnitt von etwa 1,09 Prozent für Banken mit einem Wert von 5 bis 50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023." Sein Kursziel hebt der Analyst deshalb von 20 US-Dollar auf 21 US-Dollar an.

Insgesamt gibt es nur zwei Analystenbewertungen für die Anteilsscheine von NewtekOne, die jeweils eine Kauf- und er Halteempfehlung enthalten, womit sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt.

