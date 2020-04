Sixt rechnet wegen Corona-Einfluss im ersten Quartal mit Verlust

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) werde voraussichtlich bei minus fünf Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Pullach mit. Im Vorjahr hatte es in diesem Zeitraum noch ein Plus von 40,1 Millionen Euro gegeben.

Der operative Konzernumsatz dürfte hingegen mit 484 Millionen Euro nur leicht unter dem Vorjahresniveau (503,1 Mio) liegen. Alle Zahlen verstehen sich der Mitteilung zufolge jeweils ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing.

Das Unternehmen rechnet für das zweite Quartal "weiterhin mit einer sehr starken Beeinträchtigung des Geschäftsverlaufs". Für das zweite Halbjahr sei aber mit einer "sukzessiven Normalisierung der Nachfrage nach ihren Mobilitätsprodukten" zu rechnen. Sixt gehe weiterhin, ohne Berücksichtigung des positiven Effekts aus dem Verkauf der Beteiligung an der Sixt Leasing SE, von einem deutlich positiven, aber sehr stark unter dem Vorjahr liegenden Konzern-Ebt aus. Beim Konzernumsatz rechnet das Unternehmen ebenfalls, ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing, mit einem starken Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Anleger konzentrierten sich offenbar auf die positiven Aussagen, der Aktienkurs von Sixt legte in einer ersten Reaktion auf Tradegate um 1,5 Prozent zu. Das gesamte Zahlenwerk will Sixt SE St wie geplant am 13. Mai veröffentlichen.

PULLACH (dpa-AFX)

Weitere News zum Thema Sixt SE St. Aktuelle Analysen zur Aktie von Sixt finden Sie hier

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Sixt SE