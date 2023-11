Insider bewegt Neon Equity-Aktien

Eigengeschäft von Führungskraft

Neon Equity rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Neon Equity meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 15.11.2023. Die Transaktion wurde am 20.11.2023 publik gemacht. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 15.11.2023 um Neon Equity-Anteile aus. Neon Equity Invest GmbH erwarb 2.070 Aktien zu einem Kurs von je 9,07 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Neon Equity-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,70 Prozent auf 9,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Neon Equity-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,75 EUR.

Bereits am 14.11.2023 hatte Neon Equity Invest GmbH einen Trade getätigt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.150 Papiere zu jeweils 9,03 EUR.

Redaktion finanzen.net