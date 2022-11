Insider bewegt UMT United Mobility Technology-Aktien

UMT United Mobility Technology meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 08.11.2022. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 10.11.2022 ein. 10.000 UMT United Mobility Technology-Papiere zu jeweils 2,14 EUR erwarb am 08.11.2022 Schulz, Dr. Jürgen, Vorstand. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der UMT United Mobility Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 2,12 EUR.

Die UMT United Mobility Technology-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,01 EUR an der Tafel. Aktuell ergibt sich für UMT United Mobility Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 11,32 Mio. Euro. Derzeit sind 5.290.860 Aktien handelbar.

Am 08.11.2022 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Bei einem Kurs von 2,14 EUR je Papier baute UMT United Mobility Technology-Teufel, Thomas Vorstand sein Engagement um 10.000 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net