Insider kauft Neon Equity-Aktien

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.05.2023 bei Neon Equity verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.05.2023. TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Neon Equity-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 03.05.2023 2.099 Aktien zu je 9,76 EUR erworben. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 4,40 Prozent auf 9,50 EUR zu.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 3,20 Prozent auf 9,65 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 31 Neon Equity-Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft von TO Holding 1 GmbH wurde am 02.05.2023 erfasst. Es wurde ein Kauf von 1.551 Neon Equity-Aktien zu je 9,83 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net