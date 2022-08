Insider nimmt Allgeier-Aktien ins Depot

Aktien in diesem Artikel Allgeier 31,20 EUR

Am 18.08.2022 wurden bei Allgeier Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 19.08.2022 wurde der Handel mit Allgeier-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Allgeier-Aufsichtsrat Dinsel, Detlef kam es am 18.08.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.758 Aktien zu jeweils 31,60 EUR hinzu. Das Papier von Allgeier konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 5,00 Prozent auf 33,65 EUR.

Mit einem Wert von 33,20 EUR bewegte sich die Allgeier-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Aktuell ergibt sich für Allgeier eine Börsenbewertung in Höhe von 365,68 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 11.427.500 Wertpapiere.

Dinsel, Detlef tätigte zuvor am 17.08.2022 einen Insidertrade. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 3.523 Aktien zu je 31,60 EUR.

Redaktion finanzen.net