Insider nimmt medondo-Aktien ins Depot

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei medondo informiert.

Zum 07.02.2025 wurde bei medondo ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 07.02.2025 ein. Im Portfolio von medondo-Aufsichtsrat Ulrich, Müller kam es am 07.02.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 125.000 Aktien zu jeweils 1,00 EUR hinzu. Die medondo-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,66 EUR.

Mit einem Wert von EUR bewegte sich die medondo-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Am Markt ist medondo aktuell 11,25 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 17.169.900 Aktien im Streubesitz.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 15.07.2024 verzeichnet. Für jeweils 1,00 EUR stockte Müller, Ulrich Aufsichtsrat das Engagement um 100.000 medondo-Aktien auf.

