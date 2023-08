Insidertrade bei AUTO1: So reagiert die Aktie

Insidertrade

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei AUTO1 informiert.

Kürzlich kam es bei AUTO1 zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 07.08.2023 publik gemacht. Boser, Markus, Vorstand, strich das eigene Depot am 02.08.2023 um AUTO1-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 89.866 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 8,78 EUR. An diesem Tag wies die AUTO1-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,20 Prozent auf 9,05 EUR nach oben.

Mit einem Wert von 8,78 EUR bewegte sich die AUTO1-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. AUTO1 wird derzeit am Markt mit 1,92 Mrd. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 215.095.536 Papiere.

Schon am 26.11.2021 stellte Boser, Markus Anteile zum Kauf. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 8.000 Papiere zu jeweils 24,75 EUR.

Redaktion finanzen.net