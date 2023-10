Insidertrade: Multitude SE (ex Ferratum-Aktien zugekauft

Depotänderung

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Multitude SE (ex Ferratum informiert.

Am 28.09.2023 konnte bei Multitude SE (ex Ferratum ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Meldung des Deals ging am 03.10.2023 ein. Kumpulainen, Mr Antti, Sonstige Führungsperson, kaufte am 28.09.2023 Multitude SE (ex Ferratum-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 347 Aktien zum Preis von jeweils 3,39 EUR den Besitzer. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Multitude SE (ex Ferratum zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,80 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Multitude SE (ex Ferratum am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,80 Prozent auf 3,22 EUR. Aktuell ergibt sich für Multitude SE (ex Ferratum eine Börsenbewertung in Höhe von 71,21 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 21.577.800 Papiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 28.09.2023 verzeichnet. Die Erhöhung der Multitude SE (ex Ferratum-Aktien im Depot um 547 Anteilsscheine zu je 3,39 EUR meldete Sonstige Führungsperson, Kabele, Mr Kornel.

