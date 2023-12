Insidertrade: Nemetschek SE-Aktien verkauft

Portfolio angepasst

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Nemetschek SE informiert.

Werte in diesem Artikel

Kürzlich kam es bei Nemetschek SE zu Directors' Dealings. Die Publikation des Deals fand am 21.12.2023 statt. Nemetschek, Professor Georg, Sonstige Führungsperson bei Nemetschek SE, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 18.12.2023 150.000 Aktien zu jeweils 24,33 EUR los. Mit einem Kurs von 79,02 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,30 Prozent auf 78,88 EUR. Die Anzahl der gehandelten Nemetschek SE-Aktien belief sich an jenem Tag auf 20 Stück. Nemetschek SE wird derzeit am Markt mit 9,14 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 115.500.000 Papiere.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Nemetschek SE zuletzt am 04.12.2020 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Damals hatte Kaufmann, Dr. Axel Vorstand 1.500 Anteilsscheine zu je 57,50 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net