Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 129,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 129,30 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,30 EUR zu. Bei 126,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.624 Stück gehandelt.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 131,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 38,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,615 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 282,81 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 223,95 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek hebt Umsatzprognose nach starkem Q2 an

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren