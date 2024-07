Insidertrade: ProCredit-Aktien zugekauft

Portfolio geändert

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei ProCredit.

Zu Insidertrades kam es am 12.07.2024 bei ProCredit. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 16.07.2024 ein. Aufsichtsrat Joleska Popovska, Jovanka stockte am 12.07.2024 sein Investment in ProCredit-Aktien auf. Joleska Popovska, Jovanka erstand 168 Aktien zu je 8,96 EUR. Die ProCredit-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,10 Prozent auf 8,72 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 0,90 Prozent auf 8,56 EUR zu. ProCredit wird aktuell mit einem Börsenwert von 504,17 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 58.898.500 Aktien beziffert.

Bevor Bibolli, Eriola für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 12.07.2024 der letzte Insidertrade durchgeführt. 442 Anteile für jeweils 8,96 EUR kaufte Vorstand, Bibolli, Eriola bei ProCredit damals an.

Redaktion finanzen.net