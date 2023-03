Insidertrade: publity-Aktien ins Depot genommen

Am 08.03.2023 konnte bei publity ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 10.03.2023 offengelegt. Sein Engagement in publity ausgebaut, hat am 08.03.2023 NEON Equity AG, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.411 Aktien zu je 26,80 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die publity-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 26,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die publity-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 26,40 EUR. Der Börsenwert von publity beläuft sich aktuell auf 400,18 Mio. Euro. 14.876.500 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Davor tätigte NEON Equity AG am 07.03.2023 ein Eigengeschäft. NEON Equity AG hatte sein Portfolio um 590 Anteile zu jeweils 26,99 EUR ausgebaut.

