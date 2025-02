Insidertrade: Schaeffler-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft von Führungskraft

Schaeffler rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.01.2025 bei Schaeffler verzeichnet. Die Transaktion wurde am 31.01.2025 publik gemacht. Schaeffler-in enger Beziehung SKR Capital GmbH vergrößerte am 30.01.2025 die eigene Aktienposition. SKR Capital GmbH erwarb 24.987 Aktien für je 4,26 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 2,10 Prozent auf 4,28 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 4,25 EUR abwärts. Im Handel wurden an diesem Tag 1.061 Schaeffler-Aktien umgesetzt. Die Schaeffler-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 4,05 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 944.884.992 Anteilsscheine beziffert.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Schaeffler zuletzt am 14.01.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. 13.325 Anteile für jeweils 4,24 EUR kaufte in enger Beziehung, ASW Privatstiftung bei Schaeffler damals an.

