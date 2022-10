Insidertrade: sdm SE-Aktien ins Depot genommen

Am 17.10.2022 wurden bei sdm SE Directors' Dealings erfasst. Die Publikation des Deals fand am 20.10.2022 statt. Sein Engagement in sdm SE ausgebaut, hat am 17.10.2022 Reisinger, Oliver, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.002 Aktien zu je 3,96 EUR. An diesem Tag wies die sdm SE-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 4,30 Prozent auf 3,84 EUR nach oben.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die sdm SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 10,00 Prozent auf 3,96 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 6.000 sdm SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 17.10.2022 statt. Bei einem Kurs von 4,01 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.010 sdm SE-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net