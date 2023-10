Insidertrade: Veganz-Aktien ins Depot genommen

DD-Meldung

So änderte ein Insider seinen Anteil an Veganz.

Am 13.10.2023 wurde bei Veganz ein Insidertrade durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.10.2023 ein. Am 13.10.2023 baute Möller, Moritz, Vorstand, sein Depot um 39 Aktien aus. Möller, Moritz bezahlte 26,00 EUR je Anteilsschein. Im FSE-Handel gewannen die Veganz-Papiere letztlich 6,70 Prozent auf 27,00 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. Veganz ist derzeit am Markt 33,55 Mio. Euro wert. 1.251.999 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 06.10.2023 wurden bereits Veganz-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. 954 Anteile für jeweils 26,79 EUR kaufte in enger Beziehung, Second Life Asset Management GbR bei Veganz damals an.

Redaktion finanzen.net